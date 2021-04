La Juventus inizia a pensare al futuro della propria panchina, ma non solo. I ragionamenti procedono anche a livelli più alti rispetto all'allenatore. Sì, perché come ribadisce Sky Sport, qualora ad Andrea Pirlo dovesse essere dato il benservito quest'estate, lo spettro che aleggia più insistente sulla Continassa è quello del "cavallo di ritorno" Massimiliano Allegri. Ma se davvero tornasse Allegri, allora probabilmente salterebbero alcuni dirigenti incompatibili col tecnico livornese, come Pavel Nedved e Fabio Paratici. La cacciata di Max di due anni fa non può non aver lasciato strascichi.