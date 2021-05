Allegri si è ripreso la Juventus. Una scelta forte ma decisa, considerando che il tecnico livornese è tornato in bianconero nonostante il corteggiamento del Real Madrid. Hanno prevalso il cuore e il desiderio di riprendere un cammino che, in passato, aveva portato a grandi successi. Max avrà un peso determinante sulle scelte di mercato: la prima riguarda Chiellini che rinnoverà per un’altra stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale, l’esperto difensore azzurro è un fedelissimo di Allegri.



VOGLIA DI JUVE- La svolta in panchina voluta da Andrea Agnelli può cambiare il futuro di Rabiot. Il centrocampista francese ora vuole restare in bianconero, un concetto espresso a chiare lettere anche in una recente intervista. E lo stesso Allegri è convinto che le caratteristiche di Adrien possono tornare utili per la sua idea di calcio. Dato per sicuro partente nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, Alex Sandro, terzino brasiliano classe 1991, potrebbe restare alla Juventus anche in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dall’entità delle eventuali offerte, ma Allegri ha piena fiducia nelle qualità del difensore brasiliano che può scrivere un nuovo capitolo della sua storia in bianconero.



Lo riporta calciomercato.com.