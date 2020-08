In casa Inter tutti aspettano martedì 25 agosto quasi come un bambino aspetta il Natale a dicembre. Gli umori sono totalmente opposti, perché il questa data avverrà il confronto tra Antonio Conte ed il club. Se non troveranno le necessarie intese sulle richieste che il tecnico avanzerà, allora sarà divorzio senza ombra di dubbio. Massimiliano Allegri pronto a sostituirlo, come accade alla Juventus nel 2014. Stando a quanto riporta La Repubblica, l’ex tecnico bianconero potrebbe portare con sé un fedelissimo come Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo la rescissione con l’Al Duhail.