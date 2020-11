Manuel Locatelli è il nome del momento (insieme a Nicolò Barella) nel panorama dei centrocampisti italiani. Il giocatore del Sassuolo, 23 anni il prossimo 8 gennaio, dopo la maturazione alla corte di De Zerbi sembra ormai un giocatore pronto per il salto di qualità. Lui che con la maglia del Milan segnò un gol incredibile ai bianconeri 4 anni fa. Lui che si sta prendendo il centrocampo della Nazionale di Mancini. Lui che Paratici ha inseguito per tutta l'ultima sessione di mercato: sfumata l'ipotesi Pogba causa crisi da lockdown, il direttore area football della Juve ha infatti virato su un obiettivo più realistico come Locatelli. Ma dato il momento economicamente difficile, anche i 40 milioni cash chiesti dal Sassuolo, senza formule "agevolate", erano troppo per il momento. I discorsi però non si sono arenati definitivamente. Domani è un altro giorno. Anzi, il 2021 è un altro anno. E già a gennaio si potrebbe tentare l'assalto.

E secondo noi un acquisto come lui potrebbe essere più utile rispetto al sogno-chimera del ritorno di Pogba: nella gallery vi spieghiamo perché