Storie di compleanni e di vigilie europee. Storie bianconere. La Juventus compie 124 anni e domani affronta lo Zenit nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ma non è la prima volta che la festa coincide con un impegno europeo: sul sito ufficiale, la Juventus ha ricordato i precedenti., Coppa dei Campioni:. Virdis, Boninsegna, Fanna e Benetti regolano la squadra nord-irlandese dopo l'1-0 conquistato a Belfast. La Juventus passa il turno e si qualifica per i quarti di finale.Coppa Uefa:. I bianconeri, campioni in carica, affrontano i norvegesi dopo l'1-1 dell'andata. Al Delle Alpi risolvono Moller e Ravanelli e la Juve si qualifica agli ottavi.Coppa Uefa:. La doppietta di Fabrizio Ravanelli regala alla Juventus il passaggio del turno. Sedicesimi archiviati, grazie anche all'1-0 maturato all'andata in Portogallo., Champions League,. Ancora una doppietta, questa volta di David Trezeguet. La Juventus vincerà quel girone qualificandosi agli ottavi come prima in classifica.