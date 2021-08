La Juventus oggi si trova a dover rivolgere tanti auguri di compleanno. A partire da Pavel Nedved, siamo passati oggi per Simone Pepe, Paulo Sousa... e ora un altro centrocampista che, come Sousa, è stato uno dei protagonisti della Champions League del 1996, la seconda e ultima vinta dalla Juve nella propria storia. E non fu un "protagonista qualsiasi": il serbo fu colui che segnò il rigore decisivo nella "lotteria finale" dagli undici metri contro l'Ajax!

Jugovic compie 52 anni, questi gli auguri della Juve: