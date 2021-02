Esattamente tre anni fa la Juventus distruggeva sportivamente il Sassuolo, seppellendo la squadra allenata da Iachini con un imperioso 7-0. Esattamente a metà del guado, sul finire di primo tempo, la rete del poker segnata da Miralem Pjanic. E non un gol qualunque: un destro di prima da fuori area che non lasciò scampo a Consigli. Una delle perle che maggiormente vengono ricordate del centrocampista bosniaco poi passato al Barcellona in cambio di Arthur.