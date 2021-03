Nella difficile annata 1998-99 (spesso affrontata non a caso nella nostra rubrica 'Meteorite') la Juventus, passata a stagione in corso dalla gestione Lippi a quella Ancelotti, riuscì ad arrivare fino alle semifinali di Champions League. Ai quarti i bianconeri eliminarono l'Olympiacos, gettando le basi del successo già nel primo tempo dell'andata al Delle Alpi: cross di Edgar Davids e girata mancina al volo di Pippo Inzaghi che non lascia scampo a Eleftheropoulos!

Questo il "gol del giorno" pubblicato dalla Juve sui social: era il 3 marzo 1999