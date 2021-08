La Juventus esattamente diciotto anni fa il 3 agosto 2003, da campione d'Italia andava ad affrontare il Milan al Giants Stadium di New York per la Supercoppa Italiana, quando ancora non era così comune andarla a giocare all'estero.Nella lotteria dagli undici metri, alla fine risultarono decisive una parata di Buffon su Brocchi e poi il gol vittoria di Ferrara.