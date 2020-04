Da Maurizio Sarri a Federico Bernardeschi, da Cristiano Ronaldo a Daniele Tognaccini, scopriamo nella gallery de ilbianconero.com tutte le iniziative benefiche contro il coronavirus!

. Una vera e propria emergenza sanitaria, che ha sconvolto la vita sociale ed economica dell’Italia e non solo. Dallo staff tecnico ai giocatori, i bianconeri si sono resi protagonisti di tanti gesti di solidarietà, per realtà più o meno grandi, ma sempre importanti.CR7 ha donato, con l’agente Jorge Mendes, trentacinque nuovi posti di terapia intensiva agli ospedali di Lisbona e Oporto: sono reparti nuovissimi comprensivi di ventilatori, monitor cardiaci, pompe e siringhe per infusione, tutto il necessario insomma per la cura del coronavirus.