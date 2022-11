Seconda squadra e giovani: la Juventus è stata pioniera e ora raccoglie i frutti di quanto seminato. Dall’esplosione di Fagioli e Miretti ai lampi di Soule, la strada è tracciata. E altri giovani - scrive calciomercato.com - sono pronti al grande salto come, per esempio,. Classe 2001, jolly offensivo che sa fare tante cose, è rientrato in qualche convocazione e potrebbe essere una chiave importante nei discorsi che la Juve fa con l'Empoli per... Fabiano. Discorsi in corso per gennaio, una chiacchierata che può diventare chiave nel mercato invernale. Juve ed Empoli parlano, gli interessi sono molti. Intanto, la Juve ha blindato Compagnon fino al 2026 con il rinnovo.