E adesso? Gli Stati Uniti danno, ma gli Stati Uniti possono anche togliere. Mattiasi è ben destreggiato nella prima partita contro il Chivas: è stato lui a segnare il secondo gol del match di Las Vegas, che ha aperto le danze dei bianconeri in questa stagione. Il futuro però è tutto da scrivere e anche la tournée può essere una vetrina importante per Mattia. Pronto a spiccare il volo.Al momento, Compagnon può diventare un nome utile per Brambilla, che a breve partirà con il ritiro e che non avrà ancora a disposizione qualche elemento sostanziale, nuovamente prestato ad Allegri. Per Compagnon il discorso è differente: mancino, veloce, sa far gol e quindi far male agli avversari. Poi, è un 2001. Come Fagioli. Come Rovella. Come chi è pronto a una nuova pagina della propria carriera. Ha ricevuto diverse proposte, anche dalla Serie B. Prima gli Stati Uniti, poi se ne riparla. Intanto, fa parlare la qualità del suo sinistro e l'attitudine che mostra costantemente in campo: anche per questo Allegri l'ha voluto con sé. Anche per questo, cerca di rubare quanti più segreti a un altro mancino, che però ha vinto tutto: il Fideo Di Maria.