Tuttosport - Comolli cerca un dt per la Juve entro il raduno: le ultime

L'arrivo di Jonathan David è il primo di diversi tasselli sul mercato della Juventus. Oltre al canadese, sono previsti altri movimenti in entrata sia in attacco sia a centrocampo, e attenzione anche alla difesa. Il direttore generale Comolli sta lavorando su tanti fronti, che però non passano solo dal campo: la Juve è ancora alla ricerca di un direttore sportivo e un direttore tecnico.



Nella conferenza stampa di presentazione il dg aveva dichiarato di avere già in mente una figura adatta, poi i bianconeri sono partiti per il Mondiale per Club e dunque l'attenzione si è concentrata lì (oltre che su David). Adesso però è il momento di recuperare le energie soprattutto nell'ottica di una nuova stagione che comincerà a fine luglio.

Juventus, Comolli prosegue la ricerca del dt

La fine di luglio, inoltre, sarebbe proprio l'obiettivo temporale per trovaresecondo quanto riporta Tuttosport. Comolli vuole una nuova figura per ripartire dal raduno che comincerà alla Continassa e si sposterà a Herzogenaurach, quartier generale dell'Adidas in Germania.





Il prossimo dt della Juventus verrà dunque scelto nelle settimane seguenti, e Comolli starebbe pensando a diverse figure. "Ho chiaro il profilo di una persona in grado di ricoprire questo ruolo. Ho trascorso anni facendo questo ruolo contemporaneamente, vogliamo prenderci del tempo per queste due posizioni chiave, non avviene nell’arco di una nottata" aveva dichiarato nella sua conferenza stampa di presentazione.



I nomi sul tavolo sono diversi: dopo che la pista Massara è tramontata definitivamente con il suo ritorno alla Roma, i restano in orbita l'ex Monza Modesto, il ds del Genoa Ottolini e il dt della Fiorentina Goretti (che ha rinnovato fino al 2027).



Insomma, ci sono diverse alternative che ruotano intorno alla Continassa, dove il 24 luglio la Juventus si ritroverà per dare il via a una nuova stagione. E l'obiettivo della dirigenza è farlo con una nuova figura di riferimento per tutti, così da indicare una direzione sempre più chiara.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui