Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Rtv38: "Fino ad oggi, l'anno passato, non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo ricevute. Se qualcuno dice che sbaglio mi porti i documenti. Io a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo. Vediamo cosa succede. C'è anche la possibilità che rimanga. Io non mando nessuno via, se posso tenere anche Vlahovic lo tengo qui perché è uno dei primi che mi ha fatto innamorare a Chicago. Spero che l'esperienza che ha fatto quest'anno lo aiuti. Io credo che abbiamo una buona situazione in attacco come a centrocampo. In difesa idem. Certamente se arriva un'opportunità che possiamo sfruttare, vediamo tutto. Ma voglio rassicurare i nostri tifosi che Commisso si sente contento di ciò che abbiamo preso negli ultimi anni. Chiesa se vuole rimanere, ci dobbiamo vedere e ci deve dire cosa vuole fare, il bene di Rocco o il male di Rocco".