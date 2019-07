Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus si sta preparando al primo illustre saluto. Sami Khedira, ormai fuori dal nuovo progetto tecnico, sta per partire in direzione Turchia. Le sirene del Fenerbaçhe suonano e il centrocampista tedesco (di origine tunisina, non turca) dopo giorni di stand-by, potrebbe dire finalmente di sì.