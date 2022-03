È cominciata oggi una settimana molto importante in casa Juventus. Nel breve periodo, la dirigenza bianconera è intenzionata a sciogliere la matassa dei rinnovi di contratto dei calciatori che andranno in scadenza a fine giugno. Tra questi, il più discusso è certamente quello di Dybala, ma il numero 10 non è il solo contratto da discutere e segnato nell’agenda degli uomini di mercato della Vecchia Signora. C’è anche Mattia Perin che, più volte, ha manifestato la volontà di giocare con continuità e, per questo, la sua posizione a Torino è stata più volte in bilico.



Come riporta calciomercato.com, però, Perin avrebbe accettato il ruolo di secondo portiere; alla condizione di giocare da titolare almeno una decina di partite durante la stagione. La Juventus e Allegri lo considerano un portiere affidabile e, per questo, sono intenzionate a prolungare l’accordo. Con l’agente del giocatore si discute sulla durata del contratto e, ad oggi, l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un biennale con opzione sul terzo anno. Per quel che riguarda le cifre, si entrerà nei dettagli nelle prossime settimane ma la volontà comunque sarebbe quella di continuare insieme.