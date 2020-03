E dentro come va? In qualche modo, va. Anche la Juve si trova in quarantena, anche per i bianconeri la vita scorre un po' più lentamente: tutti in casa dopo la positività al Coronavirus di Daniele Rugani. E tra famiglie e affetti, tra un po' di timore e tutto questo tempo a disposizione, ora serve capire cosa fare e come impiegare le forze di un'intera giornata. Pjanic e Douglas Costa hanno dato già dimostrazione pubblica: il bosniaco ha iniziato a cucinare, il brasiliano ha continuato a dribblare. Ma il suo cane.Una quarantena col sorriso. Eccolo, Miralem Pjanic. Che cucina e parla con Patrick, amico cuoco che condivide lo schermo della diretta e un pezzo di quotidianità, seppur diverso e comunque preoccupante. "Facciamo una sfida con Douglas di cucina - racconta Mire allo chef -, vediamo chi è più forte. Sono assolutamente curioso di sapere cosa cucina qui Douglas...". Douglas che si connette, e commenta: "Io sono più forte a cucinare". Gli fa il centrocampista: "Starai facendo il sombrero al cane, o magari giochi a Fortnite". Leggi qui il racconto della sua diretta Instagram. ​Non siamo sulle spiagge di Rio de Janeiro, ma siamo sul suo attico, con super vista sulla città. ‘1v1’ contro il suo cane (che ha anche un profilo social), che Douglas Costa ha deciso di umiliare a colpi di sombrero. Il tutto testimoniato attraverso una serie di simpatiche storie su Instagram. Il brasiliano non smette di allenarsi, il suo fido compagno lo aiuterà: guarda qui il video, è irresistibile!