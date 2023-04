Glieli lasciano, glieli tolgono, va in B, può fare la Champions...Le vicende juventine, fuori dal campo, sono incerte e confuse. In campo, invece, assai meno.Ed è poco allegra. Ieri sera, i nerazzurri hanno vinto facendo un compitino elementare: un po' di corsa, un po' di iniziativa, un po' di tecnica: di tutto un po'.Locatelli, confuso, arraffone è stato l'esempio più negativo del pochissimo bianconero visto in campo. La beffa finale si è avuta con l'ingresso in campo di Pogba. Più che fuori forma sembra un altro giocatore. Ricorda quei giganti imbolsiti che provano tre metri di scatto e si fermano oppure cercano il pallone senza trovarlo: affannati da fermi. Potremmo andare avanti con l'equivoco Di Maria, con l'insensibilità prossemica di Bremer, con De Sciglio che continua, coerentemente, a fare De Sciglio. Nella simulazione (goal in fuorigioco di Dezko) anche Perin ci ha messo del suo, ma, come troppo spesso accade, alla fine è stato il “meno peggio”.Per limitarci al campo, ormai da tre anni, la Juve balbetta calcio. Le ragioni sono molteplici, ma, in sintesi, diciamo che l'intera rosa è male amalgamata: i giovani sono buoni giocatori, però non s'intravede tra loro, nessun grande talento. Fra gli altri, più “esperti”, nessuno brilla veramente. Gli ultimi innesti (Di Maria, Pogba) non hanno aggiunto gran che, anzi. Non si può contare, poi, su un Chiesa in convalescenza.Ieri sera, Allegri ha avuto la faccia tosta (ci siamo abituati) di affermare che per 60 minuti la squadra ha giocato bene. Per lui ha dormito soltanto nel primo quarto d'ora. Per noi, nel resto ha sognato.Solo il coraggio di un'autocritica serena e costruttiva è il primo passo verso una guarigione. I malati che fanno finta di niente peggiorano la situazione.