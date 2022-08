Un paio di allenamenti e già in campo dal primo minuto? Difficile, nel mondo di. Eppure, tanti raccontano, riportano, suggeriscono ungià titolare nel match contro il Sassuolo. Il serbo è arrivato due giorni fa, visite mediche e firma sul contratto. Poi? E' dovuto rientrare a Francoforte, per chiudere le ultime pratiche per il visto. Il primo allenamento è allora arrivato soltanto nella giornata di oggi, dopo aver fatto presumibilmente un po' di palestra nella giornata di ieri.La presenza o meno del serbo potrebbe condizionare - non poco - le scelte di Allegri verso il Sassuolo. Il tecnico bianconero dovrebbe confermare la difesa a 4, con Danilo e De Sciglio potenziali titolari sugli esterni, Bremer e Bonucci centrali. Lo stesso difensore brasiliano, in conferenza, ha raccontato del lavoro con questo tipo di retroguardia, segnandolo come lo step (personale) successivo da fare. Dunque, cosa aspettarci? Per ora, in attesa delle parole di Allegri, un ingresso a partita in corso...