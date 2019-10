Your browser does not support iframes.

"Juve, come te non c’è nessuno”. Questo il titolo del quotidiano Tuttosport in prima pagina. Il giornale torinese celebra ed esalta il club bianconero, l'unica squadra tra le big d'Europa ad essere ancora imbattuta: dal Liverpool al City, dal PSG al Bayern, dal Real Madrid al Barcellona, tutte le grandi rivali hanno perso almeno una volta, non la Juve.



'De LIgt: la Juve aiuta a crescere. Il club trasmette fiducia, ma all'inizio è stata dura", questo il titolo del Corriere dello Sport, dedicato alle parole del difensore bianconero.



