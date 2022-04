Come racconta La Gazzetta dello Sport, la stagione rischia di essere finita in anticipo non solo per Chiesa e Kaio Jorge, ma anche per McKennie, che sperava di riuscire a giocare almeno le ultime gare, e per Locatelli: "McKennie ha iniziato a corricchiare ma ci vorrà ancora del tempo, Locatelli è decisamente indietro e non so se ce la farà per il finale".