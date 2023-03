Come racconta il Corriere dello Sport, c'è una settimana per ricostruire il centrocampo. Sabato prossimo riprende la rincorsa della Juve in campionato con l’anticipo allo Stadium contro il Verona e alla Continassa l’attenzione è rivolta tutta al reparto mediano in cui Massimilianorischia di dover affrontare una situazione di emergenza. Le risorse a disposizione, al momento, sono limitate: contro l’Hellas mancheranno certamente gli squalificatie l’infortunato. Non solo, puresono in dubbio: Nicolò per una botta ad una caviglia eredità del match di San Siro che lo sta limitando in questi giorni in Under 21, tanto che ha saltato l’amichevole di ieri contro la Serbia perché non si è potuto allenare; Fabio per un problema muscolare all’adduttore sinistro.