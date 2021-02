Inevitabile che nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus (domani alle 18) Andrea Pirlo abbia spiegato come stanno Paulo Dybala e Arthur: la Joya è fuori ormai da un mese, mentre il centrocampista brasiliano ha saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter. Queste le parole dell'allenatore della Juve: "Arthur ha questa calcificazione, bisognerà vedere di giorno in giorno. Gli dà fastidio, ha molto dolore e si valuterà solo col passare del tempo e speriamo passi velocemente. Dybala sta facendo il suo piano di recupero, da valutare, perché il dolore al ginocchio persiste e dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni". Insomma, col Napoli non ci sarà né l'uno né l'altro. Si spera di recuperarli per l'andata in Champions col Porto.