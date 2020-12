Tre indicazioni per la probabile formazione di Pirlo in Juve-Fiorentina. A partire dal ritorno di Cuadrado tra i titolari al possibile turno di riposo per uno tra Danilo e Alex Sandro (il favorito, in questo senso, è l'ex Manchester City). Secondo quanto riporta Gazzetta, sono da valutare le condizioni di Arthur e Dybala, gli unici due ancora in bilico per la partita contro la Viola. Entrambi potrebbero essere tra i convocati e vivere - dalla panchina - l'ultima gara prima dello stop natalizio. Manca poco, pochissimo. Poi toccherà ancora alla Juve, scendere in campo.