Quando tornano gli infortunati della Juve? Ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa oggi: “da settimana prossima dovrebbero tornare con la squadra. Ramsey per ora è ancora ai bordi del campo e non ha recuperato. Non è a disposizione”. I tempi di Ramsey sono ignoti, mentre De Sciglio e McKennie torneranno settimana prossima e ci provano per la 17ma giornata.