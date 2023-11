Danilo e Alex Sandro hanno lavorato ancora a parte alla ripresa degli allenamenti, ieri pomeriggio alla Continassa. Il loro recupero è più che in dubbio in vista dell’impegno casalingo, sabato alle 18, contro il Cagliari, ultima partita prima della sosta di campionato. Viste le due settimane di stop per le Nazionali non si accelererà sul recupero dei due difensori, alle prese con gli infortuni muscolari. Il capitano bianconero va verso il forfait, mentre il terzino può rientrare tra i convocati in extremis. Attenzione a Federico Gatti, che è entrato in diffida.