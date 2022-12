Questa mattina Dusansi è presentato alper svolgere i controlli in seguito al riacutizzarsi dellaavvenuto nel corso del Mondiale in Qatar con la sua Serbia. Proprio questo problema aveva infatti tenuto il numero 9 della Juventus ai box nelle ultime gare di campionato prima della sosta. Dopo i controlli al centro medico bianconero, stando a quanto riferisce SkySport sembra filtrare ottimismo sulle condizioni di Dusan. Per lui ora un programma specifico di allenamenti personalizzati che verrà svolto nei prossimi giorni.Diverso il discorso per Federicoche oggi ha lasciato l'allenamento anzitempo dopo un contrasto con Tommaso. L'attaccante ha lasciato il campo della Continassa zoppicando. Sempre secondo Sky filtra ottimismo anche per Chiesa le cui condizioni non preoccupano lo staff medico bianconero.