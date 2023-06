Lasi appresta a scendere in campo per l'ultima gara di questa Serie A. Ci sono però due giocatori in bilico, gli ultimi dubbi sulle loro condizioni fisiche saranno sciolti nel corso dell'allenamento di rifinitura. Si tratta di Dusane Gleison. Il bomber serbo costretto a saltare anche la scorsa gara all'Allianz Stadium contro il Milan potrebbe concludere anzitempo la sua stagione. Gleison Bremer invece contro la squadra di Pioli aveva dovuto lasciare a pochi minuti dal termine il campo per infortunio.Come riferisce SkySport entrambi nella giornata di oggi non si sono allenati agli ordini di Massimiliano Allegri. La presenza per la gara della Dacia Arena al momento sembra essere in forte dubbio. Verranno comunque valutati definitivamente nelle prossime ore