La Juventus sta attentamente valutando la squadra dei giocatori in, con l'obiettivo di generare entrate finanziarie o di attingere a questa risorsa in caso di necessità future. Tra questi,, mentre il gruppo del Frosinone si distingue per le performance soddisfacenti. L'attenzione diè concentrata su: il primo ha dimostrato costanza giocando l'intera durata delle partite, mentre il secondo ha recentemente siglato il suo primo gol indossando la maglia gialloblu, evidenziando un costante miglioramento.La Juventus mira a considerare tali giocatori per possibili scambi durante le future finestre di mercato, poiché le offerte ricevute in estate non hanno soddisfatto le valutazioni del club, che ha preferito non muoversi in modo definitivo.