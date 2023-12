Dopo la vittoria contro il Napoli, la Juventus si è rimessa subito al lavoro per preparare la sfida con il Genoa, prossimo impegno di campionato nella serata di venerdì, per il quale cercherà di recuperare alcuni degli assenti. Uno su tutti proprio l'americano, che è stato costretto a saltare gli ultimi impegni per colpa di un infortunio muscolare. E' tornato ad allenarsi, almeno parzialmente, in gruppo e può tornare tra i convocati per la gara con il Genoa. Dalla Continassa filtra ottimismo.