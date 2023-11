Il derby d’Italia sarà anche il derby dei figli d’arte: tra Federico Chiesa e Marcus Thuram, c’è Timothy. L’ex Lilla è nato a New York e ha scelto la nazionale degli Usa e non quella Liberia di cui il padre, Big George, è il presidente. Se Chiesa e Thuram senior sono stati compagni a Parma, il papà di Timothy al Tardini è stato protagonista tante volte da avversario con la maglia del Milan. A partire da quel 19 novembre 1995 diventato storia per l’esordio in Serie A di Gigi Buffon, straordinario nel neutralizzare l’ex Pallone d’oro rossonero. Gigi è riuscito nell’impresa di giocare e sfidare anche i tre figli d’arte: Chiesa, Thuram e Weah. Quest’ultimo, infortunatosi il 28 ottobre contro il Verona, sta facendo di tutto per essere protagonista nel derby d’Italia dopo la sosta (26 novembre). Ieri l’ottimismo che filtra dalla Continassa è stato rafforzato da un messaggio social dello stesso juventino: «Mi siete mancati tanto, ci vediamo presto», ha scritto Weah, pronto a riprendersi la fascia destra contro l’Inter. Ne scrive Gazzetta.