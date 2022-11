L'agente di Dusanè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) ed ha parlato delle condizioni del suo assistito. Queste le sue parole:"Si tratta di un infortunio parecchio spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere con la squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l'infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al meglio per la prima partita contro il Brasile".