Un passo alla volta, senza forzare.non ha giocato contro il, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il giocatore serbo ha infatti superato la fastidiosa pubalgia che l'aveva privato degli impegni in nazionale dell'ultimo periodo: il recupero prosegue spedito, con le proprie tappe fissate. A partire dalle prossime gare in programma.Vlahovic sta lavorando con la squadra. L'ha fatto alla Continassa, continua a farlo anche negli Stati Uniti. Oggi palestra e campo, come sempre. Dunque, quando lo vedremo in campo? Possibilità alte già con il Barcellona, nella nuova amichevole che attende i bianconeri. Vlahovic è fondamentalmente pronto: anche i primi test fisici, tra cui quelli con la macchina Dexa, avevano evidenziato una condizione muscolare molto promettente, già simile alla stessa con cui aveva lasciato la Juve nella scorsa stagione. Lavora duro, insomma. Per fare quei "30 gol" che si augura Allegri.