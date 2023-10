Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Juventus che in una settimana tipo in questa stagione, libera da impegni europei, continua a non recuperare Dusan. Sabato a partire dalle 18 ci sarà il derby contro il Torino e l'attaccante serbo resta ancora in bilico con i dubbi sulla sua tenuta fisica che tornano prepotentemente a farsi vivi dopo un'estate che sembrava aver fatto dimenticare le difficoltà dell'annata passata. E appena i carichi di lavoro sono aumentati, Vlahovic si è fermato nuovamente. Prima il pube, ora la schiena. I dubbi avuti dal Chelsea in estate su Vlahovic oggi sembrano essersi nuovamente concretizzati. Oggi ha lavorato solo in palestra, resta in dubbio, scrive Calciomercato.com.