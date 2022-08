Sembrava non stesse attraversando un grande momento di forma Dusan. Massimilianoha risposto alla domanda sull'attaccante serbo in conferenza stampa ( QUI l'integrale). Queste le parole del tecnico livornese:"Sta bene, è rientrato dopo quel problema che ha avuto quest'estate, a fine campionato. Ma è normale che ci vuole pazienza. Dall'inizio, da quando ha ripreso, sta decisamente meglio. Ha tutte le possibilità per fare una grande stagione. Sicuramente la farà".