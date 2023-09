Dusan Vlahovic sta convivendo con un problema alla schiena, o per meglio dire un fastidio, che sta condizionando la sua preparazione, riferisce calciomercato.com. Niente a che vedere comunque con i problemi di pubalgia della passata stagione che hanno condizionato l'attaccante serbo. Per superare questo fastidio, sono sufficienti dei giorni di riposo durante la settimana e in generale una gestione attenta dei suoi sforzi. Contro l'Atalanta però nessun dubbio, Vlahovic ci sarà.