Ore di apprensione per comprendere quelle che sono le condizioni dell'attaccante serbo dellaDusan. Il giocatore ieri nella gara di Champions League contro il Benfica ha chiesto il cambio per un problema agli adduttori. Oggi avrebbe svolto i controlli come di consueto al JMedical ma non sarebbe stata evidenziata nessuna lesione o problema particolare.