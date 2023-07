Le parole di Allegri hanno di nuovo preoccupato i tifosi sulla situazione di Dusan Vlahovic. Delle sue condizioni fisiche ha parlato la Gazzetta dello Sport. " In un certo senso ha imparato a convivere con la pubalgia. Ora il dolore è passato ma è consapevole che potrebbe ripresentarsi da un momento all’altro, senza preavviso, come è già successo. D’accordo con i medici e i preparatori sta seguendo un programma specifico per non sovraccaricare la muscolatura. Sa che si deve gestire, ma conta di esserci contro il Milan".