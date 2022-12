Il CT della Serbiaè intervenuto in conferenza stampa parlando anche delle condizioni fisiche di Dusan, che era stato costretto a saltare le ultime partite con la Juventus per una pubalgia. Queste le sue parole:"Dusan sta molto meglio rispetto a quando siamo arrivati. Sono convinto che possa darci una mano, perché è pronto a giocare. Se comincerà la partita però non lo dico, nessun allenatore lo farebbe mai".