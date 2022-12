Come racconta Gazzetta, alla Continassa si sono sempre tenuti in contatto tanto con Dusanquanto con i medici della nazionale serba per avere aggiornamenti quotidiani sulla condizione e sui progressi del bomber. La speranza, adesso, è che un po’ di riposo (in vacanza) e un po’ di lavoro differenziato al rientro possono bastare per restituire ad Allegri il suo cannoniere in tempo per l’inizio gennaio, quando la Juventus in pochi giorni affronterà la Cremonese (il 4), l’Udinese (il 7) e il Napoli (il 13).