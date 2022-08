Come racconta Tuttosport, ieri seraè atterrato a Caselle insieme con tutta la squadra e adesso si godrà qualche giorno di riposo per recuperare dall’acciacco. Mercoledì riprendono gli allenamenti e le sue condizioni saranno ancora valutate dallo staff medico bianconero. Se dovesse ancora accusare guai all’adduttore, salterà anche l’amichevole di Villar Perosa, in programma giovedì, contro l’U23 bianconera. Per TS, "non pare in dubbio la sua presenza per il debutto ufficiale della stagione, con Juventus-Sassuolo il 15 agosto, prima giornata di campionato".