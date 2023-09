Settimana completa di allenamento per la Juve, che dovrà "abituarsi" a giocare ogni sette giorni per tutta la stagione. Domenica, i bianconeri affronteranno in trasferta l'Empoli, con l'obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il deludente pareggio contro il Bologna. Da monitorare la situazione diIN DUBBIO - Il portiere polacco ha saltato l'ultimo match all'Allianz Stadium per infortunio ed è ancora in dubbio la sua presenza allo Stadio Castellani. Ieri, riferisce Tuttosport, non si è allenato con il gruppo, svolgendo solo un lavoro differenziato. Se anche nella seduta odierna Szczesny non si allenasse con la squadra, Mattia Perin si candiderebbe nuovamente a scendere in campo per la seconda partita consecutiva.