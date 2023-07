Per un centrocampista bianconero che non va negli States (Fagioli), eccone un altro che torna in anticipo: oggi Nicolò, rientrato alla Juve dopo l’anno in prestito al Monza, farà ritorno in Italia dopo aver rimediato un infortunio muscolare in allenamento in America. Il suo recupero sarà poi monitorato giorno per giorno alla Continassa. Lo riporta Gazzetta.