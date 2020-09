"Non lo so ancora se domani potrà giocare, vedremo. Dobbiamo valutare come reagisce l’antibiotico. Il gruppo è tranquillo. Non importa se Cristiano giocherà o meno, ovviamente saremmo felici di averlo a disposizione ma non è un problema". Così ieri, il commissario tecnico del Portogallo Santos, ha parlato della situazione di CR7 e del suo infortunio. Dubbi, insomma. Dubbi sull'infortunio e sulla tenuta fisica del fuoriclasse della Juventus. Stando a quanto racconta la stampa portoghese questa mattina, non sarà stasera la gara di Cristiano. Che ha deciso di rimanere ai box per recuperare bene dall'infezione al piede che l'ha colpito. Staremo a vedere, in una giornata non è scontato che il campione possa cambiare idea.