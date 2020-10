La Juventus ha creato ma purtroppo, tra un fuorigioco millimetrico e qualche traversa, non è riuscita a concretizzare e si è fermata sul pareggio contro il Verona. Manca il re, Cristiano Ronaldo, per cui tutto il mondo juventino aspetta notizie per la partita di martedì contro il Barcellona. Come riporta Sky Sport, il portoghese è ancora positivo al Covid-19, la documentazione che attesta il suo stato di asintomatico e di buona condizione è già stata inviata alla Uefa. Manca solo il tampone negativo, almeno 24 ore prima della sua personalissima sfida contro la nemesi Messi. E non c’è da stupirsi che McKennie, positivo dopo di lui, sia già guarito e convocato: l’americano ha avuto i classici sintomi (febbre) sfogando il virus, mentre per statistica (prendendo i casi in Serie A), gli asintomatici possono restare positivi più a lungo.