Come sta Aaron Ramsey? Meglio, sempre meglio. Il gallese oggi si è allenato regolarmente alla Continassa, dove chi ha giocato con la Roma ieri sera ha svolto semplice lavoro di scarico. Il centrocampista è pronto a rientrare, magari già dalla sfida di Coppa Italia di martedì: all'Allianz Stadium, Juve e Inter si giocano l'accesso alla finale di coppa dopo il vantaggio per 2-1 accumulato ai bianconeri settimana scorsa, nella grande prestazione di San Siro. Stavolta, Pirlo potrà avere un Ramsey in più. E non è poco.