Buone notizie per Massimiliano. Nell'allenamento odierno infatti Adrien Rabiot ha svolto interamente la seduta di allenamento con il gruppo squadra, stando a quanto riferisce SkySport. Il centrocampista francese quindi sarà recuperato per la gara di sabato alle 12.30 contro il Frosinone. Spetterà ad Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto o se farlo accomodare in panchina. La buona notizia è che il francese ha recuperato dal problema che lo aveva costretto ad andare in tribuna nella trasferta di una settimana fa a Marassi contro il Genoa.