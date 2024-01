Adrien Rabiot non ci sarà questa per l'affaticamento al polpaccio accusato nei giorni scorsi. Niente Lecce, dunque, si valuterà in settimana se convocarlo contro l’Empoli (sabato alle 18 allo Stadium): dipenderà ovviamente dai progressi di Rabiot che l’estate scorsa aveva sofferto di una lesione al polpaccio, patita durante il ritiro con la Francia, costringendolo a saltare le due sfide di giugno valide per le qualificazioni all’Europeo. Proprio quell’infortunio gli impedì anche a luglio di partecipare alla tournée della Juventus negli Stati Uniti: lo staff medico decise che proseguisse il lavoro personalizzato alla Continassa per il completo recupero. La priorità comunque è di averlo a disposizione per la sfida del 4 febbraio contro l'Inter. Lo riporta Tuttosport.