Il francese è una tessera insostituibile del puzzle tattico di Allegri, che non rinuncia mai a lui se non in casi di forza maggiore. Recentemente è accaduto con Napoli e Atalanta per il problema al piede destro. Adrien è rientrato contro il Genoa e ha giocato titolare 90 minuti con la Francia nell'amichevole contro la Germania, per poi riposare contro il Cile. Domani con la Lazio riprenderà il suo posto. C'è una Juve con Rabiot e una senza. Il rendimento cambia: con il francese in campo, in campionato la media punti è di 2,17 a partita, altrimenti si scende a 1,5.. Lo riporta il Corriere dello Sport.