Un passo alla volta, così per il campionato della Juventus, così per. Il centrocampista francese dovrà recuperare lo smalto fisico prima di essere convocato da Massimiliano Allegri. Parliamo di giorni, nulla di preoccupante. Solo stamattina la prima seduta di allenamento con i compagni, inevitabile per certi versi la sua assenza contro l'Inter. Avrà tutto il tempo necessario per recuperare ed essere sul pezzo, magari già a partire dalla sfida di mercoledì con il Sassuolo.Tutto dipenderà dalle sensazioni del ragazzo, da come lo stesso Allegri lo vedrà negli allenamenti. Nota positiva: Rabiot è stato asintomatico per tutta la durata del Covid, dunque ha potuto allenarsi e chiaramente svolgere il possibile all'interno del suo periodo di quarantena. In ogni caso, il recupero sarà più veloce, più breve e certamente più intenso. Rabiot torna a correre, ma solo in direzione Sassuolo. Sta bene, questo conta più di ogni altra cosa.